«Оболонь» просит Кабмин защитить украинских производителей пива в Беларуси

Один из крупнейших производителей пива в Украине корпорация «Оболонь» обратилась с письмом к премьер-министру Украины Арсению Яценюку, в котором просит защитить отечественных пивоваров от протекционистских действий правительства Республики Беларусь, которое вновь ввело лицензирование украинского пива.

Согласно сообщению пресс-службы компании, несмотря на введение лицензирования с 1 мая, уже 22 апреля 12 грузовиков с пивом задержаны белорусскими таможенниками и не могут пройти таможенное оформление по состоянию на сегодня.

Кроме того, в компании сообщили, что на переговорах, которые состоялись 7 мая, Белорусский государственный концерн пищевой промышленности («Белгоспищепром») потребовал от «Оболони» повысить отпускные цены на пиво в 2,18 раза, иначе не выдаст лицензию.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году правительство Беларуси уже вводило лицензирование пива, произведенного в Украине. В результате цены на украинскую продукцию на белорусском рынке выросли в 1,5 раза.

Читайте также"Укрводка" просит увеличить минимальные цены на водку до 40 гривеньСправка УНИАН. В состав корпорации «Оболонь», кроме завода в Киеве («Оболонь»), входят «Пивоварня Зиберта» (Фастов, Киевская обл.), Ахтырский пивзавод (Сумская обл.), Севастопольский завод напитков, Бершадский пивкомбинат (Винницкая обл.), предприятие по производству пива и безалкогольных напитков «Красиловское» (Хмельницкая обл.).

Также в состав корпорации входят другие предприятия, в частности, по производству солода, агропредприятие, специализирующееся на выращивании ячменя, завод по производству стеклотары.