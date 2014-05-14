Польша хочет вернуть свое мясо в Украину

Польские власти планируют поднять вопрос об отмене запрета на поставки свинины и говядины из Польши в Украину на ближайшем совместном заседании руководства министерств иностранных дел в пятницу, 16 мая, в Киеве.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь польского министерства сельского хозяйства Малгожата Ксёнжик.

"На этой встрече новой власти Украины будет представлен актуализированный каталог польско-украинских проблем и постулатов, которые есть во взаимном сотрудничестве, в том числе, запрет, касающиеся импорта из Польши говядины и свинины", - отметила она.

Ксёнжик также сообщила, что украинский министр аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка на прошлой неделе ответил на отправленное в апреле письмо польского министра с просьбой провести строчные переговоры о поставках польского мяса в Украину и предложил их провести 4-7 июня.

Как сообщал УНИАН, в феврале Украина временно запретила ввоз польской свинины из-за вируса АЧС, в апреле глава польского правительства Дональд Туск назвал отмену введенного в феврале этого года запрета на поставку польской свинины в Украину "тестом на солидарность", отметив, что Польша также теряет свои рынки сбыта в России из-за ее позиции по украинскому кризису.

Польское министерство сельского хозяйства также заявило, что намерено добиваться отмены запрета на поставки польской говядины в Украину, который был введен еще в 2006 году.

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Справка УНИАН. В прошлом году польские производители сократили поставку свинины в Украину на более, чем 40% - до 19,3 тыс. тонн., а в ценовом выражении поставки снизились до около 33 млн евро с 56 млн евро в предыдущем году.

Прошлогодние поставки свинины в Украину составили около 4,5% всего польского экспорта этой продукции в натуральной выражении и около 3,5% - в ценовом.

По данным польской статистики, Польша в прошлом году увеличила экспорт в Украину на 5,2% - до 4,3 млрд евро.

