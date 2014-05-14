Крупнейший в Украине производитель курятины закончил квартал с убытком $316 млн

Крупнейший производитель курятины в Украине агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) в январе-марте 2014 года получил 316 млн долл. чистого убытка против 36 млн долл. чистой прибыли в первом квартале 2013 года, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно документу, выручка холдинга за указанный период выросла на 2% - до 309 млн долл. Валовая прибыль МХП увеличилась на 59% - до 103 млн долл., а операционная прибыль составила 80 млн долл., что на 60% больше, чем в январе-марте прошлого года.

Показатель прибыли до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) МХП в первом квартале текущего года вырос на 45% - до 106 млн долл. Маржа EBITDA составила 34% против 24% в январе-марте 2013 года.

Причиной убыточности МХП в первом квартале текущего года, согласно отчету, стала 37-процентная девальвация гривни по отношению к доллару и евро, из-за чего компании понесла безналичные валютные потери в размере 366 млн долл. При этом чистая прибыль МХП перед курсовыми убытками за указанный период выросла на 64% - до 51 млн долл.

Вместе с тем, холдингу удалось незначительно нарастить выручку за счет увеличения продаж курятины и подсолнечного масла. Рост EBITDA в компании объяснили увеличением объемов производства мяса птицы и значительным снижением себестоимости его производства, что обусловлено низкими ценами на зерновые урожая 2013 года и, как следствие, сокращением расходов на зерно.

В МХП также сообщили, что основную долю выручки – 206 млн долл. – холдинг получил за счет реализации курятины и другой продукции. Продажа подсолнечного масла принесла компании в первом квартале 57 млн долл.

Как сообщал УНИАН, МХП в 2013 году получил 162 млн долл. чистой прибыли, что на 48% меньше, чем в 2012 году. Выручка холдинга в прошлом году выросла на 6% - до 1,496 млрд долл. Его валовая прибыль уменьшилась на 23% - до 324 млн долл., а операционная - сократилась на 29%, до 272 млн долл. EBITDA МХП по итогам 2013 года составила 391 млн долл. против 468 млн долл. в 2012 году, а маржа EBITDA уменьшилась до 26% с 33% годом ранее.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – крупнейший производитель мяса птицы в Украине. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 360 тыс. гектаров.