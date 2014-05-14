Московский суд признал законным арест счетов Roshen - СМИ

Мосгорсуд признал законным арест российских счетов украинской кондитерской компании Roshen в рамках уголовного дела по иску "Объединенных кондитеров", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу на решение Тверского суда Москвы. В настоящее время общая сумма арестованных счетов составляет 2 миллиарда рублей и 15 миллионов долларов.

Представитель компании Виолетта Волкова отметила, что Roshen — юридическое лицо, ему не предъявлены обвинения, нет гражданских исков, поэтому счета были арестованы незаконно. "Те средства, которые поступают на счета компании после заморозки, также не могут использоваться, так как все расчетные операции заморожены", — пояснила Волкова.

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Как сообщал УНИАН, 19 марта сотрудники российской полиции заблокировали и захватили помещение Липецкой кондитерской фабрики Roshen, в связи с чем производство было приостановлено. После этого 21 марта Тверской районный суд Москвы по инициативе российского холдинга «Объединенные кондитеры» возбудил уголовное дело против предприятия Roshen в Российской Федерации, наложив арест на 2,8 млрд рублей, находящихся на счетах компании в РФ, где ей принадлежит три производственных площадки.

Продукция с украинских фабрик Roshen не экспортируется в Россию с августа 2013 года в связи с запретом Роспотребнадзора.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Кременчугская и Мариупольская (на сегодняшний день закрыта) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат «Бершадьмолоко» (Винницкая обл.), Липецкая фабрика Roshen (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).