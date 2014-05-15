Российские суды не объяснили причин ареста счетов Roshen - Порошенко

Процесс судебного обжалования ареста счетов кондитерской компании «Рошен» на 3 миллиарда рублей в России продолжается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове, комментируя решение Московского суда, сказал кандидат в президенты Украины, основатель компании «Рошен» Петр Порошенко.

«Сегодня процесс судебного обжалования не истек. Юристы уверены, что они будут отстаивать», - сказал Порошенко.

Он отметил, что в российских судах не было представлено ни одного объяснения, почему средства «Рошен» были арестованы.

При этом кандидат в президенты убежден, что продолжение экономического давления в России свидетельствует о том, что он исповедует проукраинскую позицию.

«Я считаю, что если на этом этапе российский суд подтверждает решение, которое они приняли еще в июле прошлого года, когда пытались и запретили поставки кондитерских изделий "Рошен" в Россию, если сегодня эта линия продолжается российским руководством, значит, я считаю, это знак того, что я все делаю правильно. Это подтверждает, что политика, которую я исповедую, проукраинская», - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что экономические санкции не должны иметь политической природы. Порошенко заверил, что он сделал все для того, чтобы решение о торговых спорах с Россией регулировались в рамках Всемирной торговой организации.

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«К сожалению, Российская Федерация пренебрегает нормами ВТО и использует очень часто экономику политического давления», - подытожил Порошенко.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Кременчугская и Мариупольская (на сегодняшний день закрыта) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат «Бершадьмолоко» (Винницкая обл.), Липецкая фабрика Roshen (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).

Собственником компании является кандидат на пост президента Украины Петр Порошенко.