Roshen опровергает информацию о ликвидации Мариупольской кондитерской фабрики

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), сообщение о ее ликвидации было размещено в НКЦБФР по ошибке.

«Решения внеочередным общим собранием акционеров эмитента: о прекращении эмитента в результате его ликвидации, создании ликвидационной комиссии эмитента, утверждение порядка и сроков прекращения эмитента в результате его ликвидации, порядок распределения между акционерами имущества и установление порядка и срока предъявления кредиторами своих требований к эмитенту - не были приняты», - сказано в сообщении фабрики.

Как сообщал УНИАН, в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку было размещено сообщение, что на внеочередном собрании акционеров Мариупольской кондитерской фабрики, которое состоялось 14 мая, было принято решение о ликвидации предприятия.

В феврале текущего года Мариупольская кондитерская фабрика Roshen приостановила свою работу из-за трудностей с экспортными поставками.

29 июля 2013 года Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в Российскую Федерацию кондитерской продукции с украинских фабрик Roshen в связи с несоответствующим качеством. Запрет не снят и на сегодняшний день.

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Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат «Бершадьмолоко» (Винницкая обл.), Липецкая фабрика Roshen (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).