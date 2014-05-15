Минагропрод договорился с молочниками о стабилизации закупочных цен

Министерство аграрной политики и продовольствия (Минагропрод) подписало меморандум об обеспечении стабильной ценовой ситуации на рынке молока и молочных продуктов с 5 молокоперерабатывающими предприятиями, определив тем самым допустимый уровень закупочных цен на молочное сырье.

Как передает корреспондент УНИАН, меморандум подписали компании «Галичина», «Дубномолоко», «Староконстантиновский завод сухого молока», «Терра Фуд» и «Техмолпром».

Согласно подписанному меморандуму, молокоперерабатывающие предприятия взяли на себя обязательства закупать у сельскохозяйственных предприятий молоко высшего сорта по цене 4,2 грн/кг, первого сорта – 4 грн/кг. У хозяйств населения переработчики обязуются покупать молоко первого сорта по цене 2,5 грн/кг, второго сорта – 2,2 грн/кг.

Кроме того, молокоперерабатывающие предприятия пообещали в дальнейшем обеспечивать закупку молока у сельхозтоваропроизводителей по экономически обоснованным ценам, содействовать стабильному и бесперебойному обеспечению потребностей внутреннего рынка в молочных продуктах, гарантировать надлежащее качество молочных продуктов, а также закупать необходимое количество молочного сырья для производства сливочного масла и сухого молока для стабильного производства.

По словам главы Минагропрода Игоря Швайки, меморандум открыт для подписания и другими участниками рынка.

При этом глава совета директоров Союза молочных предприятий Вадим Чагаровский, также присутствовавший на церемонии подписания меморандума, сообщил, что в дальнейшем переработчики молока совместно с производителями намерены согласовать годовую цену на молочное сырье.

«Подписание меморандума – это первый этап. А второй этап – это будет установление цены на целый год», - сказал Чагаровский.

По его словам, начать переговоры по этому вопросу участники рынка намерены в сентябре-октябре этого года.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты заявляли о том, что запрет России на поставки сыров ряда украинских производителей обвалил цены на молочное сырье на внутреннем рынке. По данным Украинского клуба аграрного бизнеса, в средине апреля закупочные цены на молоко высшего сорта у сельхозпредприятий установились на уровне 3,7-4,2 грн/кг.