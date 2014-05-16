Шеремета рассказал, когда Украина отменит запрет на поставки польского мяса

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом сказал журналистам министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета после встречи с польским вице-премьером Янушем Пехочиньским в Варшаве.

«В ближайшее время будут проведены необходимые формальности, в частности, аудит, по результатам которого это решение может быть принято», - сказал он.

Министр не уточнил, будет ли аудит касаться только польской свинины или также и говядины.

«Это процесс, который нужно пройти», - отметил Шеремета.

В комментарии УНИАН он сообщил, что вопросом отмены эмбарго занимается украинское министерство агрополитики, заметив, что проведение аудита - "это вопрос нескольких недель".

Пехочиньский в свою очередь заявил, что украинская сторона задекларировала готовность отказаться от эмбарго на поставки польской свинины, введенного в феврале текущего года и говядины, запрет на поставки которой действует с 2006 года.

«Я рад, что украинская сторона задекларировала, что откажется от эмбарго на польскую говядину и свинину», - сказал польский вице-премьер.

Он заметил, что из-за введенного Украиной запрета на поставку свинины пострадало 21 польское предприятие, а падение продаж их продукции на украинском рынке с начала года составило 75%.

Как сообщал УНИАН, министерства сельского хозяйства Украины и Польши договорились провести переговоры по отмене запрета на поставки польского мяса 4-7 июня.

В апреле глава польского правительства Дональд Туск назвал отмену введенного запрета на поставку польской свинины в Украину "тестом на солидарность", отметив, что Польша также теряет свои рынки сбыта в России из-за ее позиции по украинскому кризису. По его данным, украинские власти аргументируют запрет тем, что украинским производителям свинины некуда будет продавать свою продукцию из-за того, что Россия также закрыла свой рынок для них.

Читайте такжеИз-за АЧС Украина запретила ввоз свинины из Польши

Справка УНИАН. В прошлом году польские производители сократили поставку свинины в Украину более чем на 40% - до 19,3 тыс. тонн., а в ценовом выражении поставки снизились до около 33 млн евро с 56 млн евро в предыдущем году.

Прошлогодние поставки свинины в Украину составили около 4,5% всего польского экспорта этой продукции в натуральной выражении и около 3,5% - в ценовом.

По данным польской статистики, Польша в прошлом году увеличила экспорт в Украину на 5,2% - до 4,3 млрд евро.