Россия закрыла Крым для украинских продуктов - СМИ

С субботы, 17 мая, на контрольно-пропускных пунктах на границе Крыма с материковой Украиной нелегитимной властью полуострова не было пропущено ни одной машины с украинскими продуктами, поставляемыми в АРК.

Об этом BSNews сообщил крымский журналист Андрей Александров.

По словам журналиста, поставщикам украинских продуктов объявлено, что впредь на поставку каждого вида продукции надо будет получать разрешение крымского отделения Роспотребнадзора. В то же время, еще неясно, кто именно должен получать разрешение – производители или поставщики.

Дистрибьюторы считают, что такая форма «регулирования» ввоза продуктов не только удлиняет срок поставки на неопределенный срок, но и является дополнительной коррупционной нагрузкой.

Читайте такжеТурчинов: Украина готовит иск к России на 100 млрд долларов Ранее сообщалось, что с субботы российские КПП на пунктах пропуска в Крым отказывают в ввозе молочной продукции с территории Украины.

Ввоз молочной продукции украинских заводов на территорию АРК был запрещен Роспотребнадзором.

Крымские дистрибьюторы отмечали, что аналогичная продукция из России стоит на 40-50% дороже – розничная цена украинской продукции в магазине оказалась ниже отпускной цены российских заводов. Кроме того, поставщики российской продукции, изучавшие возможности поставок в Крым, столкнулись с проблемами при доставке товара. Одна из главных – низкая пропускная способность паромной переправы, что, как прогнозируется, будет увеличивать время доставки и дополнительно удорожать продукты. Таким образом, при наличии в магазинах украинской молочной продукции, продукция российского производства была бы в Крыму неконкурентоспособной.