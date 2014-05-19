В Минагропроде не видят оснований для подорожания сахара

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Игорь Швайка заявляет, что экономических оснований для увеличения оптовой цены сахара в Украине до 1 сентября нет.

Об этом он сказал 17 мая во время рабочей поездки в Винницкую область, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

Министр осмотрел посевы сахарной свеклы и ознакомился с работой Гайсинского сахарного завода «Заря Подолья».

«С целью стабилизации цены на внутреннем рынке сахара принято решение о товарной интервенции сахара до августа в объеме 150 тыс. тонн. В мае Аграрным фондом будет реализовано 30-35 тыс. тонн, в июне - 40-45 тыс. тонн. Стоимость сахара, который будет реализован Аграрным фондом, - 9282 тыс. грн/т. Она удовлетворяет всех участников рынка. Экономических оснований для увеличения оптовой цены сахара до 1 сентября нет», - сказал министр.

Швайка также сообщил работникам сахарной отрасли Винницкой области, что в марте текущего года был подписан Меморандум взаимопонимания между Минагропродом и Национальной ассоциацией сахаропроизводителей Украины "Укрцукор".

Напомним, что согласно документу, Минагрополитики обязалось, в частности, способствовать обеспечению площадей посева сахарной свеклы в 2014 году в размерах, достаточных для производства свекловичного сахара квоты "А"; обеспечивать согласно законодательству распределение между субъектами хозяйствования объемов производства и поставки сахара квоты "А" из сахарной свеклы на внутренний рынок; осуществлять финансовые и товарные интервенции свекловичного сахара отечественного производства и т.д.

Производители сахара, в свою очередь, обязались, в частности, выполнить обязательства по производству сахара в рамках полученной квоты, не допускать необоснованного превышения оптовых цен на сахар над фактическими затратами на его производство.

«Меморандум будет действовать в течение 2013/2014 и 2014/2015 маркетинговых годов. И на сегодняшний день положение Меморандума взаимопонимания выполняются в полной мере», - сообщил Швайка.

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Министр также отметил, что объем предложения сахара позволит обеспечить определенную правительством на 2014/2015 маркетинговый год потребность внутреннего рынка в полном объеме.

Как сообщал УНИАН, ранее Швайка заявлял, что Минагропрод будет инициировать дополнительные продажи сахара из запасов Аграрного фонда по сниженной цене для стабилизации цены на него. По словам главы Минагропрода, необходимость принятия таких мер продиктована существенным повышением стоимости сахара в некоторых областях Украины. При этом Швайка заверял, что запасы сахара в Аграрном фонде для проведения таких интервенций достаточны.