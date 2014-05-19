Россия сняла ограничения на поставку мяса двух донецких производителей

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) с 16 мая сняло ограничения на поставку в Россию мясной продукции производства украинских компаний «Тавр-Плюс» и «Салком Плюс» (обе – Донецкая обл.).

Согласно сообщению ведомства, опубликованному на его официальном сайте, ввоз продукции указанных предприятий в РФ разрешен через автомобильные пункты пропуска «Троебортное», «Погар», «Матвеев Курган», «Перекоп» и «Чонгар».

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Как сообщал УНИАН, в сентябре 2013 года Россельхознадзор обнаружил в мороженой говядине производства компании «Тавр-Плюс» листерию и бактерии группы кишечной палочки, после чего поставки продукции компании в РФ были ограничены. В декабре прошлого года были сняты ограничения на поставку свинины и говядины производства «Тавр-Плюс», но оставлены в силе ограничения на поставки мяса птицы.

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Ограничения на поставки продукции компании «Салком Плюс» в РФ Россельхознадзор ввел в январе 2013 года в связи с обнаружением в партиях мороженой свинины, произведенной предприятием, рактопамина.