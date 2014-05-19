В России каждый десятый молочный продукт - некачественный

Каждый десятый молочный продукт в России не соответствует требованиям технического регламента. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора, пишет ИТАР-ТАСС.

Согласно сообщению Роспотребнадзора, из 10% обнаруженной некачественной молочной продукции 53% образцов не соответствовали правилам наименования, 49% нарушили нормы по микробиологическим показателям и 3% превысили нормы по содержанию токсичных веществ и антибиотиков.

Наибольшее количество некачественной продукции Роспотребнадзор обнаружил в категории сливочного масла: 19% всех отобранных образцов нарушили требования по безопасности и наименованию, 9% - нормы микробиологических показателей и 20% оказались фальсифицированными. Вторая рискованная категория молочной продукции - творог: около 15% образцов не соответствовали требованиям по безопасности и микробиологии и 7% оказались контрафактом. Роспотребнадзор обнаружил высокую долю фальсификации и в других категориях молочной продукции: подделкой оказались 11% сгущенного молока, 7% сыра, 6% мороженого, 5% сметаны и 5% питьевого молока.

Роспотребнадзор также установил, что около 70% всех торговых точек, реализующих в России молочную продукцию, нарушают санитарные требования и права потребителей. Тем не менее в сообщении не говорится, когда, какое количество и какие категории торговых точек были проверены.

По данным Национального союза производителей молока (Союзмолоко), от 10 до 30% российского рынка молочной продукции (в зависимости от региона) является фальсификатом, а по некоторым видам продукции в низком ценовом сегменте уровень некондиции может достигать 90%.