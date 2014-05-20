Украина увеличила производство подсолнечного масла на 22%

Производство нерафинированного подсолнечного масла в Украине в январе-апреле 2014 года составило 1,5 млн тонн, что на 22,2% больше, чем за первые четыре месяца 2013 года, сообщила Государственная служба статистики Украины.

В частности, в прошлом месяце объем производства подсолнечного масла составил 382 тыс. тонн, что на 55,6% больше, чем в апреле 2013 года, но на 6,6% уступает результатам марта 2014 года.

Производство маргаринов и пищевых жиров за указанный период сократилось на 1,6% - до 96,5 тыс. тонн. В частности, в апреле объем производства этой продукции составил 24,5 тыс. тонн, сократившись по сравнению с апрелем 2013 года и мартом 2014 года на 2,8% и 6,2% соответственно.

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Как сообщал УНИАН, производство подсолнечного масла в стране в 2013 году составило 3,3 млн тонн, что на 10,1% меньше, чем годом ранее.

По прогнозам профильной ассоциации «Укролияпром», производство подсолнечного масла в Украине в 2013/2014 маркетинговом году (сентябрь 2013 – август 2014 года) составит 4,3 млн тонн, а экспорт – 3,8 млн тонн.

Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла.