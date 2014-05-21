Выкачивание из скважин уничтожит подземные воды Крыма - ученый

Процесс выкачки пресной воды из крымских скважин необходимо держать под строгим контролем.

Такое мнение высказал профессор географического факультета ТНУ Август Олиферов, сообщает Керчь.ФМ со ссылкой на Крыминформ.

"Подземные воды в Крыму есть, их разведка уже давно проводилась. Однако к использованию воды из скважин необходимо относиться с осторожностью. Если капитально выкачать пресную воду из скважин, то её там заменит морская", – сказал Олиферов.

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По словам ученого, использование подземных вод не сможет полностью решить проблему водоснабжения Крыма."Питьевой воды у нас хватит, но для орошения этого будет недостаточно. Чтобы полностью решить проблему водоснабжения Крыма, необходимо восстановить подачу воды по Северо-Крымскому каналу", – считает Олиферов.

Напомним, в Крыму хотят пробурить около 80 скважин, чтобы решить проблемы с водой.