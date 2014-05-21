Выкачивание из скважин уничтожит подземные воды Крыма - ученый
Если выкачать пресную воду из скважин, то ее там заменит морская, уверен профессор Олиферов.
Процесс выкачки пресной воды из крымских скважин необходимо держать под строгим контролем.
Такое мнение высказал профессор географического факультета ТНУ Август Олиферов, сообщает Керчь.ФМ со ссылкой на Крыминформ.
"Подземные воды в Крыму есть, их разведка уже давно проводилась. Однако к использованию воды из скважин необходимо относиться с осторожностью. Если капитально выкачать пресную воду из скважин, то её там заменит морская", – сказал Олиферов.
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По словам ученого, использование подземных вод не сможет полностью решить проблему водоснабжения Крыма."Питьевой воды у нас хватит, но для орошения этого будет недостаточно. Чтобы полностью решить проблему водоснабжения Крыма, необходимо восстановить подачу воды по Северо-Крымскому каналу", – считает Олиферов.
Напомним, в Крыму хотят пробурить около 80 скважин, чтобы решить проблемы с водой.