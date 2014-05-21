В Кабмине предлагают новую методику оценки земли

Министерство аграрной политики и продовольствия инициировало разработку проекта новой методики нормативной денежной оценки земли с учетом земледельческих особенностей регионов, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, основываться новая методика, по идее Минагропрода, должна на показателях финансово-экономической деятельности сельхозпредприятий за 2008-2011 годы и ставках Национального банка.

«Предложенная методика придаст «гибкости» механизму определения ставок арендной платы. Она будет учитывать земледельческую специфику регионов. Так, в засушливых регионах нормативная денежная оценка 1 гектара пашни уменьшится: по АР Крым на 36%, Днепропетровской области – на 20%, Донецкой - 30%, Запорожской - 30%, Луганской - 19%, Николаевской - 6%, Одесской - 13%, Херсонской - 29%», - цитирует пресс-служба главу министерства Игоря Швайку.

По его словам, например, в Херсонской области средняя нормативная денежная оценка 1 га пашни в соответствии с новой методикой сократится до 16,5 тыс. грн с действующих сейчас 23,2 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, согласно действующему законодательству, минимальная арендная плата за землю сельскохозяйственного и другого назначения не должна быть ниже 3% от нормативной денежной оценки этой земли.

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Справка УНИАН. Нормативная денежная оценка земель сельскохозяйственного назначения в Украине рассчитывается на основе показателей урожайности зерновых с гектара (в центнерах), цены реализации центнера зерна в гривнях, производственных затрат на гектар и коэффициента нормы рентабельности.

В последний раз нормативная денежная оценка земли в Украине проводилась в 1995 году. После этого ежегодно полученные показатели индексируются на определенный коэффициент, который для 2014 года составил 3,2.