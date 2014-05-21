Россия ограничила перечень разрешенных в Крыму украинских продуктов

С 17 мая в Крыму сложилась сложная ситуация с ввозом продуктов питания, в частности, молочки, яиц. Российские КПП не пропускали на полуостров фуры, ссылаясь на запрет Роспотребнадзора.

В результате этого 20 мая на прилавках крымских магазинов свежую молочную продукцию украинских марок найти стало сложно. Поставщикам украинских продуктов объявлено, что впредь на поставку каждого вида продукции надо будет получать разрешение крымского отделения Роспотребнадзора. Стоит отметить, что до сих пор доля молочной продукции украинских заводов в Крыму составляла около 90%, пишут "Новости Крыма".

«Сегодня на территорию Республики Крым российские фито-санитары по приказу Россельхознадзора не впустили крымские грузовые автомобили с яйцом куриным и не только! Предприниматели, снабжающие крымских жителей этим продуктом питания, в недоумении - что теперь делать!? Первое - это то, что фуры развернуть нельзя, они крымские, второе - яйцо куриное, которое производится на территории нашей республики ничтожно мало, третье - снабжать яйцом куриным с территории Российской Федерации в нужных объемах пока невозможно как со стороны краснодарских производителей, так и со стороны крымских предпринимателей из-за долгой и дорогостоящей доставки! Нас не предупредили даже!!!», - заявил на минувших выходных читатель сайта "Новости Крыма".

Читайте такжеВ Крыму замораживают развитие портов - без Украины нет смыслаКак сообщили в Роспотребнадзоре, запрет на ввоз отдельных продуктов действительно был введен и действовал с 17 мая.

«Сегодня уже есть постановление, согласно которому запрет на ввоз большинства продуктов питания снят. По-прежнему не дозволено ввозить в Крым свинину, в частности сало и субпродукты. Это связано с тем, что данная продукция не подвергается термической обработке +72°», - сообщили в Роспотребнадзоре.

В свою очередь главный государственный санитарный врач аннексированных Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская заявила, что запрет действует также на определенный ряд продуктов, запрещенных на территории РФ.

«На территорию Крыма запрещен ввоз продукции фирмы Roshen и отдельная продукция молочных предприятий. Крым является субъектом Российской Федерации, соответственно, все продукты, запрещенные на территории РФ запрещены и у нас», - сказала она в комментарии "Вестям".

Читайте такжеВыкачивание из скважин уничтожит подземные воды Крыма - ученыйСтоит отметить, что, по информации некоторых СМИ, ранее крымские дистрибьюторы сообщали о том, что аналогичная продукция из России стоит на 40-50% дороже – розничная цена украинской продукции в магазине оказалась ниже отпускной цены российского завода. Кроме того, поставщики российской продукции, изучавшие возможности поставок в Крым, столкнулись с проблемами при доставке товара. Одна из главных проблем – низкая пропускная способность паромной переправы, что, как прогнозируется, будет увеличивать время доставки и дополнительно удорожать продукты. Таким образом, при наличии в магазинах украинской молочной продукции, продукция российского производства была в Крыму неконкурентоспособной.