Россия повысила прогноз урожая зерна, но без учета Крыма

Минсельхоз России повысил прогноз урожая зерна в текущем году до 100 млн т, передает «Газета.Ru».

«По данным на сегодняшнее утро, мы можем претендовать на 100 млн т зерна», — сказал глава ведомства Николай Федоров.

Читайте такжеРоссия ограничила перечень разрешенных в Крыму украинских продуктовПо его словам, данный прогноз «вполне удовлетворительный». Министр отметил, что на сегодняшний день в Крыму есть признаки засухи, но показатели этого региона ведомство пока не учитывает при расчете прогноза урожая зерновых.

Ранее Минсельхоз прогнозировал на 2014 год урожай в объеме 95 млн т, а с учетом Крыма — 97 млн т. Урожай зерна в 2013 году составил 92,4 млн т.