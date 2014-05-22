Россия повысила прогноз урожая зерна, но без учета Крыма
09:12, 22 мая 2014Агро
0
В РФ планируют собрать 100 млн т зерновых.
Россия улучшила прогноз урожая, но без учета Крыма / Фото УНИАН
Минсельхоз России повысил прогноз урожая зерна в текущем году до 100 млн т, передает «Газета.Ru».
«По данным на сегодняшнее утро, мы можем претендовать на 100 млн т зерна», — сказал глава ведомства Николай Федоров.
Читайте такжеРоссия ограничила перечень разрешенных в Крыму украинских продуктовПо его словам, данный прогноз «вполне удовлетворительный». Министр отметил, что на сегодняшний день в Крыму есть признаки засухи, но показатели этого региона ведомство пока не учитывает при расчете прогноза урожая зерновых.
Ранее Минсельхоз прогнозировал на 2014 год урожай в объеме 95 млн т, а с учетом Крыма — 97 млн т. Урожай зерна в 2013 году составил 92,4 млн т.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter