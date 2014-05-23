Россия в очередной раз ограничила поставки мяса украинского «Агропродукта»

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) с 5 июня в очередной раз временно ограничит поставки в Российскую Федерацию продукции производителя мясной продукции «Агропродукт» (Тернопольская обл.).

Согласно сообщению ведомства, причиной ограничения стало обнаружение в охлажденной говядине в полутушах и четвертинах, производства украинской компании, превышения допустимого количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

Как сообщал УНИАН, Россельхознадзор в 2013 году ограничивал поставки продукции «Агропродукта» в РФ по аналогичной причине. После снятия ограничения, товары компании долгое время находились под усиленным лабораторным контролем ведомства.

Справка УНИАН. «Агропродукт» занимается производством мяса. Собственниками «Агропродукта» являются Мирослав Плишка и Степан Рубай, которым принадлежит по 50% акций компании.

В 2013 году компания получила 4,4 млн грн чистой прибыли, что в 1,5 раз больше, чем в 2012 году. Чистый доход «Агропродукта» от реализации продукции в прошлом году вырос на 32,2% - до 252,2 млн грн.