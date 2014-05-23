Крупнейший производитель яиц сократил прибыль на 23%

Крупнейший производитель яиц в Украине агрохолдинг «Авангард» в январе-марте 2014 года получил 46,8 млн долл. чистой прибыли, что на 23% меньше, чем в первом квартале 2013 года, говорится в отчете компании на сайте Лондонской фондовой биржи.

Согласно документу, консолидированная выручка компании за указанный период сократилась на 2% - до 152,2 млн долл. Валовая прибыль «Авангарда» в январе-марте текущего года уменьшилась на 4% - до 59,7 млн долл., а операционная – на 22%, до 54,5 млн долл.

При этом EBITDA (объем прибыли до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам) холдинга в первом квартале сократилась на 17% по сравнению с январем-мартом 2013 года – до 60,9 млн долл. Маржа EBITDA за указанный период составила 40% против 46,9% годом ранее.

В компании также сообщили, что выручка от реализации яиц и сухих яичных продуктов в первом квартале выросла на 7% - до 146,9 млн долл. На экспортные продажи из этой суммы приходится 61,6 млн долл. или 40% от консолидированной выручки холдинга.

Сокращение EBITDA, как и чистой прибыли, в компании объясняют в первую очередь глубокой девальвацией гривни по отношению к доллару, а также ростом расходов на маркетинг и рекламу для продвижения продукции компании.

Как сообщал УНИАН, «Авангард» в 2013 году получил 238,1 млн долл. чистой прибыли, что на 4% больше, чем годом ранее. Выручка холдинга в прошлом году выросла на 5% по сравнению с 2012 годом – до 661,21 млн долл. Валовая прибыль «Авангарда» в 2013 году увеличилась на 3% - до 266,7 млн долл., а операционная – на 4%, до 275,8 млн долл. EBITDA холдинга в прошлом году составила 301,2 млн долл., что на 8% больше, чем в 2012 году.

Справка УНИАН. Холдинг «Авангард» (Avangard) - одна из крупнейших агропромышленных групп Украины, компании которой специализируются на производстве куриных яиц и продуктов яичной переработки. Компания входит в состав крупнейшего по размеру земельного банка в Украине агрохолдинга «Укрлендфарминг».

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