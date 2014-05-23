"Власть" Крыма не собирается договариваться с Украиной о подаче воды

Самопровозглашенное правительство Крыма не будет восстанавливать Северо-Крымский канал (СКК). Об этом в интервью ИТАР-ТАСС заявил врио главы Республики Крым Сергей Аксенов в рамках ПМЭФ.

"Мы для себя с точки зрения расчетов эти вопросы (по восстановлению водоснабжения через СКК - ред.) отсекли на неопределенный период. Мы считаем, что Украина нам воду не даст", - подчеркнул он. Ранее сообщалось, что канал, построенный в 60-е годы XX века, на сегодня изношен на территории Крыма на 80%.

Отвечая на вопрос, будет ли когда-либо в отдаленной перспективе восстановлен СКК, если ситуация отношений с Украиной изменится, глава республики сказал: "Кто знает? Я уверен, что здравые силы на Украине придут к власти". При этом он отметил, что Украина получала существенную плату за водоснабжение полуострова и теперь фактически отказалась от этих доходов.

В создавшейся ситуации, отметил Аксенов, придется отказаться от выращивания риса, урожай которого погиб из-за прекращения водоснабжения.

Нелегитимные власти Крыма при поддержке федерального правительства предложили сельхозпроизводителям, в первую очередь, рисоводам, переформатировать бизнес. Им будет предоставлена на льготных условиях земля в других районах Крыма.

Как сообщал УНИАН, поступление воды на аннексированный Россией Крымский полуостров из реки Днепр через Северо-Крымский канал перекрыто.

Как сообщили в Государственном агентстве водных ресурсов, Северо-Крымский канал работает в эксплуатационном режиме. В ведомстве отметили: "По состоянию на 26 апреля из Северо-Крымского канала на территории Крыма через преграждающие сооружение № 2 осуществляется несанкционированный забор воды, расходом 13,8 куб.м / с."

Вместе с этим, сообщают в Госводхозе, Управление Северо-Крымского канала не получило конкретных предложений по заключению договорных отношений водоснабжения потребностей Крыма.

Справка УНИАН. Северо-Крымский канал был построен в 1961-1971 годах, начинается с Каховского водохранилища и доходит до Керчи, длина канала 402,6 км, максимальная пропускная способность 300 куб. м/сек.