Поставщики отказываются везти кондитерскую продукцию на Донбасс - участник рынка

Об этом на своей странице в Facebook написал глава профильной ассоциации «Укркондпром» Александр Балдынюк.

«Фабрики сообщают, что перевозчики массово отказываются доставлять продукцию на Донбасс из-за проблем безопасности. Поэтому товаропроизводители не могут обеспечить выполнение контрактов с торговыми сетями, которые сразу начисляют фабрикам штрафные санкции за невыполнение контракта», - написал Балдынюк.

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При этом он отметил, что Торгово-промышленная палата Украины не может выдать производителям справку о том, что груз не был доставлен в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, которая бы помогла компаниям избежать санкций со стороны сетей, так как правительство не принимало необходимого для этого решения.

«Правительство пока не реагирует никак на эти вещи. Очередная проблема, которая ударит по оборотным средствам, которых и так не хватает, и по ценам, которые и так растут», - резюмировал Балдынюк.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовала военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о его выходе из Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

В середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Боевики похищают, истязают и убивают людей, захватывают заложников.

15 апреля на севере Донецкой области началась антитеррористическая операция.

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