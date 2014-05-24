С 26 мая вводится запрет на вывоз продуктов из Крыма

С 26 мая будет ограничен вывоз из Крыма продовольственных товаров в Украину и в регионы Российской Федерации, сообщает "Радио Свобода".

Соответствующее решение приняло «Министерство аграрной политики и продовольствия Республики Крым».

Меры принимаются с целью обеспечения продовольственной безопасности. В частности, запрещены к вывозу пшеница продовольственная (3, 4, 5 классы), мука, масло растительное, сахар, гречневая крупа, яйцо, спирт этиловый, мясо и мясопродукты свежие, охлажденные и замороженные.

Также нельзя вывозить из Крыма молоко и молочные продукты, колбасные изделия, мясные изделия и консервы.

Как сообщал УНИАН, аннексированный Россией Крым является импортозависимым от Украины в плане продовольствия, поэтому в случае отказа от его поставок с материка на полуострове возникнут проблемы с обеспечением продуктами питания.

«Крым является существенно импортозависимым от Украины… Каким образом он будет обеспечивать себя едой без материковой Украины – открытый вопрос», - сказала руководитель аналитического отдела консалтинговой компании «ААА» Мария Колесник.

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