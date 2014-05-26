Грузия после многолетней паузы возобновляет экспорт овощей и фруктов в Россию
09:15, 26 мая 2014Агро
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Запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции и вин, минеральной воды из Грузии в Россию был введен в 2006 году.
Грузия возобновила поставки овощей и фруктов в Россию / uk.wikipedia.org
Грузия с 26 мая (после многолетней паузы) возобновит экспорт овощей и фруктов на российский рынок. Как сообщает «Газета.Ru», об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
К переговорам о поставках грузинской продукции Россельхознадзор и Министерство сельского хозяйства Грузии приступили в апреле 2013 года. Позже Грузия возобновила экспорт в Россию вин и минеральных вод.
Запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции и вин, минеральной воды из Грузии в Россию был введен в 2006 году. Официальной причиной стали претензии к качеству продукции. Российско-грузинский диалог был прерван военным конфликтом в августе 2008 года.
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