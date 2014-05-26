Украинские кондитеры жалуются на дискриминацию в Беларуси

Ассоциация "Укркондпром" направила Министерству экономического развития и торговли заявку на проведение расследования по установлению дискриминационных действий со стороны Белоруссии в отношении украинских предприятий кондитерской отрасли, говорится в пресс-релизе ассоциации.

Согласно сообщению, дискриминация заключается в том, что 16 мая Совет министров Республики Беларусь принял постановлении о лицензировании импорта отдельных видов макаронных изделий, а также кондитерских изделий и сырья для их производства, которые выпущены за пределами территории Таможенного Союза.

Таким образом, Белоруссия ввела для себя право административно устанавливать минимальные цены на продукцию украинских кондитеров.

В сообщении отмечается, что разовую лицензию на импорт выдает белорусское Министерство торговли при согласовании с концерном пищевой промышленности "Белгоспищепром". А заявление о выдаче лицензии должно сопровождаться договором об условиях поставок, в котором устанавливаются минимальные цены на товар.

В сообщении приводятся слова главы «Укркондпрома» Александра Балдынюка, который сообщил, что административное вмешательство в ценообразование на украинскую продукцию является нарушением условий двусторонней торговли Беларусью.

«Требования органов государственной власти Беларуси к минимальным ценам на украинскую кондитерскую продукцию нарушает базовые принципы конкуренции и устанавливает неравноправные правила торговли украинскими кондизделиями на белорусском рынке», - цитирует пресс-служба Балдынюка.

Руководитель «Укркондпрома» отметил, что целью решения белорусских властей является блокирование или существенное затруднение доступа украинских кондитерских изделий на белорусский рынок путем искусственного подорожания украинской продукции.

Балдынюк подчеркнул необходимость адекватного реагирования на действия белорусских властей. Он напомнил, что в апреле-мае 2013 года Белоруссия полностью блокировала экспорт украинской кондитерской продукции при помощи таможенных ограничений.

«Недостаточно эффективные действия украинских чиновников убедили белорусские власти в безнаказанности и возможности проводить и в дальнейшем подобную недружественную политику в отношении украинского производителя», - отметил Балдынюк.

Как сообщал УНИАН, в начале мая 2013 года ассоциация «Укркондпром» заявила о полной блокировке белорусской стороной экспорта кондитерских изделий украинского производства. Возможные потери украинских кондитеров оценивались в 50 млн грн.

В конце мая 2013 года первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир Семашко и первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов договорились в течение месяца снять все вопросы, возникающие во взаимной торговле двух стран, в частности, относительно экспорта и импорта кондитерских изделий.

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Справка УНИАН. Белоруссия является четвертым крупнейшим зарубежным рынком сбыта украинских кондитерских изделий. По данным Министерства доходов и сборов Украины, в 2013 году экспорт кондитерских изделий из Украины в Беларусь составил 24,4 тыс. тонн на сумму 70 млн долл.

