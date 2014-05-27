Кабмин отменил экологический контроль при экспорте шрота и жмыха

Кабинет министров Украины отменил экологический контроль при экспорте из Украины жмыха и других твердых отходов, получаемых при производстве растительных жиров и масел (шрот).

Соответствующее решение закреплено постановлением правительства №141 от 21 мая, опубликованном на его официальном веб-сайте.

Инициатива отменить экологический контроль при экспортных поставках шрота и жмыха исходила от Министерства аграрной политики и продовольствия, которое аргументировало свое предложение необходимостью стимулирования экспорта этой продукции.

Справка УНИАН. По данным Министерства доходов и сборов, в 2013 году Украина экспортировала жмыха и шротов на общую сумму 11,9 млн долл., что на 50,3% больше, чем годом ранее. Импорт этой продукции в страну в прошлом году вырос в 1,7 раза – до 6,1 млн долл.