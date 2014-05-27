Минагропрод: террористы могут захватить зернохранилища в Луганской области
Минагропрод просит силовиков не дать возможность террористам захватить склады
Министерство аграрной политики и продовольствия обратилось к силовым ведомствам с просьбой не допустить захвата террористами четырех зернохранилищ в Луганской области, в которых хранится зерно, закупленное Аграрным фондом.
Согласно сообщению пресс-службы Минагрпрода, письмо с просьбой принять все возможные меры по недопущению захвата элеваторов было направлено Министерству внутренних дел, Службе безопасности, Совету национальной безопасности и обороны, Генеральной прокуратуре, Государственной пограничной службе, а также Государственной таможенной службе.
«В последнее время в Минагропрод поступает тревожная информация о возможном захвате вооруженными группировками зерновых складов, расположенных в Луганской области и принадлежащих Аграрному фонду. Также поступает информация, что такой захват может осуществляться с целью вывоза зерна за пределы области, а именно на территорию Российской Федерации», - сказано в сообщении ведомства.
В Минагропроде уточнили, что речь идет о зернохранилищах «Луганскмлын», «Солидарненский элеватор», «Государственная продовольственно-зерновая корпорация», «Старобельский элеватор», с которыми Аграрный фонд заключил договора на хранение 32,2 тыс. тонн пшеницы, кукурузы и гречки.
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