Минагропрод: террористы могут захватить зернохранилища в Луганской области

Министерство аграрной политики и продовольствия обратилось к силовым ведомствам с просьбой не допустить захвата террористами четырех зернохранилищ в Луганской области, в которых хранится зерно, закупленное Аграрным фондом.

Согласно сообщению пресс-службы Минагрпрода, письмо с просьбой принять все возможные меры по недопущению захвата элеваторов было направлено Министерству внутренних дел, Службе безопасности, Совету национальной безопасности и обороны, Генеральной прокуратуре, Государственной пограничной службе, а также Государственной таможенной службе.

«В последнее время в Минагропрод поступает тревожная информация о возможном захвате вооруженными группировками зерновых складов, расположенных в Луганской области и принадлежащих Аграрному фонду. Также поступает информация, что такой захват может осуществляться с целью вывоза зерна за пределы области, а именно на территорию Российской Федерации», - сказано в сообщении ведомства.

В Минагропроде уточнили, что речь идет о зернохранилищах «Луганскмлын», «Солидарненский элеватор», «Государственная продовольственно-зерновая корпорация», «Старобельский элеватор», с которыми Аграрный фонд заключил договора на хранение 32,2 тыс. тонн пшеницы, кукурузы и гречки.

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Как сообщал УНИАН, после аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовала военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о его выходе из Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

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В середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Боевики похищают, истязают и убивают людей, захватывают заложников.

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15 апреля на севере Донецкой области началась антитеррористическая операция.