Украинские молочники за месяц потеряли 150 млн из-за запрета поставок в РФ

Сельскохозяйственные предприятия Украины, начиная с середины апреля и до сегодняшнего дня, потеряли 150 млн грн из-за снижения закупочных цен на молочное сырье на 15-20%, что во многом связано с ухудшением торговых отношений с Российской Федерацией, сообщили в ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

«Вследствие ухудшения торговых отношений с Россией предприятия получали от реализации одного литра молока на 0,50-0,80 грн меньше. Реализуя около 230 тыс. т молока в месяц, потери сельскохозяйственных предприятий от снижения цен составили около 150 млн грн», - говорится в сообщении УКАБ.

На снижение закупочных цен, по мнению ассоциации, также повлияло сезонное увеличение производства молочного сырья, однако этот фактор уменьшил цену не более чем на 4-5%.

Кроме того, в УКАБ отметили, что подписанный между Министерством аграрной политики и продовольствия и рядом молоко-перерабатывающих предприятий меморандум о стабилизации закупочных цен так и не обеспечил надлежащего уровня цен.

«Данный меморандум является декларативным, ведь он не мог стабилизировать цены, и сейчас никто не понимает реальную цену на молоко, которая должна уплачиваться производителям», - сказано в сообщении ассоциации.

В УКАБ также сообщили, что ухудшает положение производителей молока и существенное удорожание себестоимости производства, вызванное повышением цен на корма. По данным ассоциации, с начала года соевый шрот подорожал на 40% - до 7,7 тыс. грн/т, кукуруза – на 30%, до 2,5 тыс. грн/т.

Как сообщал УНИАН, в апреле Роспотребнадзор запретил ввоз на территорию РФ молочной продукции украинских предприятий «Рось» филиал «Ахтырский сыркомбинат», «Пирятинский сыркомбинат», «Гадячсыр», «Золотоношский маслодельный комбинат» и «Техмолпром» в связи с несоответствием Техническому регламенту на молоко и молочную продукцию. Вслед за Россией аналогичное решение принял Казахстан.

Вслед за этим, 13 мая Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставку продукцию Пирятинского сырзавода в РФ.

В середине мая Минагропрод подписал меморандум об обеспечении стабильной ценовой ситуации на рынке молока и молочных продуктов с 5 молоко-перерабатывающими предприятиями, определив тем самым допустимый уровень закупочных цен на молочное сырье. Меморандум подписали компании «Галичина», «Дубномолоко», «Староконстантиновский завод сухого молока», «Терра Фуд» и «Техмолпром».