В Украине запустили Единую агрологистическую систему

Ассоциация аграрных перевозчиков Украины в тестовом режиме запустила Единую агрологистическую систему (ЕАЛС), призванную обеспечить эффективную организацию перевозок сельхозпродукции, оптимизацию ее сбора и распределения, а также коммуникацию между участниками рынка.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила президент ассоциации Янина Кучерова.

«На сегодняшний день Единая агрологистическая система в тестовой версии в Украине запущена среди агрохолдингов и среди перевозчиков», - сказала Кучерова.

По словам Кучеровой, введение такой системы было продиктовано необходимостью создания прозрачного рынка агроперевозок и налаживания коммуникации между производителями и перевозчиками, так как из-за отсутствия этих факторов зачастую возникает нехватка транспортных средств во время уборки урожая.

Согласно презентации системы, ЕАЛС состоит из четырех модулей: базы-реестра перевозчиков и транспортных средств, базы заказчиков, базы пунктов загрузки/выгрузки продукции и аналитического центра.

Благодаря интерактивному взаимодействию сельхозпредприятий и перевозчиков, система позволяет повысить качество обслуживания производителей, минимизировать расходы времени и средств на коммуникацию между участниками транспортного процесса, избавиться от практики закрепления одного транспорта за двумя агрокомпаниями одновременно, повысить эффективность маршрутизации перевозок, а также снизить их себестоимость.

По словам Кучеровой, на сегодняшний день в ЕАЛС, регистрация в которой является бесплатной, внесено уже 850 транспортных средств и в дальнейшем эта цифра будет расти.

«Наши надежды на эту систему достаточно большие. Речь идет о десятках тысяч автотранспортных средств», - резюмировала она.

Справка УНИАН. Ассоциация аграрных перевозчиков Украины – это договорное объединение юридических лиц, созданное на добровольных основаниях как неприбыльная организация с целью постоянной координации хозяйственной деятельности предприятий, на основе объединения агрохолдингов и перевозчиков Украины.