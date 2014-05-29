В России уже придумали, как отбирать земли у крымчан

Ускоренный режим изъятия земель описан в законопроекте о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) в Крыму, подготовленном Минэкономразвития.

Территорией ОЭЗ на 49 лет станет весь полуостров. Резиденты ОЭЗ получат налоговые и таможенные преференции, льготный доступ к инфраструктуре, пишут "Ведомости".

Для ее строительства и потребуется изъятие земель и недвижимости. В законопроекте Минэкономразвития предлагается изымать земли как у арендаторов, так и у собственников.

Изымать еще нечего, удивляется федеральный чиновник: права на землю не оформлены по российским законам, участки не разграничены. Это будет происходить в заявительном порядке, указывает он, т. е. долго. Законопроект решает этот вопрос: инициировать кадастровые работы от имени собственника изымаемого участка смогут сами чиновники.

Это спецрежим, говорит партнер Baker & McKenzie Максим Кузнеченков, в общем случае на уведомление об изъятии отводится год, обжалование судебных решений в законе никак не ограничивается. Тот же подход используется при застройке новой Москвы, рассказывает он: три месяца на изъятие, правда, без ограничения срока обжалования судебных решений.

Эти ограничения лишают собственника возможности восстановить права, говорит председатель коллегии адвокатов Всеволод Сазонов: успеть подать жалобу очень сложно — нужно оценить рыночную стоимость участка, размер упущенных выгод. Правообладатели потеряют в любом случае, уверен он: после подведения инфраструктуры земли подорожают.

Социальный эффект может быть непредсказуем, предупреждает украинский девелопер с опытом работы в Крыму: границы участков там повсеместно накладываются друг на друга, будут затронуты интересы нескольких собственников.

Редакция законопроекта не­окон­чательная, идет доработка с федеральными органами власти, сообщает представитель Минэкономразвития.

Суды по делам об изъятии могут тянуться годами, рассказывает федеральный чиновник, можно ограничить предмет обжалования по цене, тогда будет нельзя оспорить само решение об изъятии.

Общий порядок изъятия земель очень консервативен, отмечает президент IRP Group Булат Столяров, в Сочи впервые была попытка приблизить его к европейским стандартам. Раз в Крыму важны высокие темпы строительства, без упрощения процедуры не обойтись, резюмирует он.

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