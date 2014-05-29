Польша надеется вернуть свое мясо в Украину с 4 июня

Польские власти рассчитывают на отмену запрета на поставки свинины и говядины в Украину с 4 июня текущего года и считают этот вопрос более важным в политическом, чем экономическом контексте.

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом заявил министр сельского хозяйства Марек Савицкий в эфире польского телеканала TVP.

Министр отметил, что украинская сторона обещала подготовить соответствующий протокол, который может быть подписан в Киеве в следующую среду, признав, что пока рано говорить о том, что позитивное решение будет принято.

"Украина внутреннее разорвана, и есть подозрения, что чиновники в министерстве сельского хозяйства не все документы анализируют и представляют своему министру", - сказал Савицкий.

Он заметил, что в прошлом году Польша продала в Украину всего 2% всей своей сельскохозяйственной продукции, реализованной в других странах.

"С экономической точки зрения это не очень значимая величина, в то же время с политической и самоопределения Украины (в выборе сотрудничества с Западом или Востоком - УНИАН) это важно", - сказал министр.

Читайте такжеПроизводство мяса в Украине выросло на 8%

Как сообщал УНИАН, в период с 4 по 7 июня в Киеве должны состояться переговоры министров сельского хозяйства Украины и Польши, в частности, по теме введенного в феврале этого года запрета на поставки польской свинины и действующего уже несколько лет запрета на поставки говядины из Польши.

В середине мая министр экономики Украины заявлял, что запрет на поставки польского мяса может быть отменен после соответствующего аудита, который, по его словам, должен был быть проведен за "несколько недель".

В прошлом году Польша продала в Украину свинины на 33 млн евро при стоимости всего сельскохозяйственного экспорта на украинский рынок в 457,7 млн евро и экспорта всех продуктов в 4,3 млрд евро.

Запрет на поставки говядины был введен в 2006 году.