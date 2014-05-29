В Украине в этом году соберут до 62 млн тонн зерновых - участники рынка

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) оценивает урожай зерновых культур в Украине в текущем году на уровне 60-62 млн тонн против 63,3 млн тонн в 2013 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в четверг сообщил журналистам президент УЗА Владимир Клименко.

«Мы предполагаем, что общий вал зерна будет в районе урожая прошлого года — 60-62 млн тонн», - сказал Клименко.

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Исходя из ожидаемого валового сбора зерновых, УЗА прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2014/2015 маркетинговом году (МГ) (июль 2014 — июнь 2015 года) на уровне 30-32 млн тонн, тогда как в текущем МГ этот показатель может составить до 33 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, урожай зерновых в 2013 году, по оценкам Госстата, составил почти 63 млн тонн, что на 36,3% больше, чем годом ранее.