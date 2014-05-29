Россия пустила украинскую курятину в Крым

13:39, 29 мая 2014
Агро
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Россельхознадзор разрешил «Мироновской птицефабрике» поставлять продукцию в Крым.

Россельхознадзор с 29 мая возобновила сертификацию продукции «Мироновской птицефабрики» / Фото УНИАН

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) с 29 мая возобновила сертификацию продукции «Мироновской птицефабрики», входящей в состав крупнейшего украинского производителя курятины агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт» (МХП), для поставок на территорию Крыма.

Согласно сообщению ведомства, опубликованному на его официальном сайте, поставки могут осуществляться через пункты пропуска «Перекоп», «Армянск» и «Чонгарский пролив».

Как сообщал УНИАН, Госветфитослужба Украины в связи с обращением к ней Россельхознадзора с февраля 2014 года приостановила сертификацию мяса птицы «Мироновской птицефабрики» для поставки на рынок стран Таможенного союза.

Справка УНИАН. Агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий. В 2013 году холдинг произвел 472,8 тыс. тонн курятины, что на 17% больше, чем годом ранее.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 360 тыс. гектаров.

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