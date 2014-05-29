Минюст упростил регистрацию сельхозземель

Граждане Украины могут осуществить регистрационные действия в отношении прав на землю сельскохозяйственного назначения не только по месту расположения земельного участка, а также в других структурных подразделениях, действующих в пределах соответствующей области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, соответствующий приказ № 845/5 от 28 мая подписал министр юстиции Павел Петренко.

«Огромные очереди, образующиеся в органах регистрации, вызваны, прежде всего, нехваткой человеческого ресурса. Больнее всего это ощущают наши аграрии, поскольку проблема накапливалась годами. Мы исправили эту ситуацию - отныне регистрационные действия относительно земель сельхозназначения можно осуществить не только в отделении ГРС по местонахождению участка, но и в других регистрационных отделениях области. Фактически, это первый шаг по внедрению принципа экстерриториальности в сфере предоставления административных услуг и возврата крестьянам их права на землю», - отметил министр.

Петренко сообщил, что в аграрных регионах, где наблюдаются трудности с регистрацией прав на недвижимое имущество, создаются мобильные группы регистраторов, которые будут ездить по районам и населенным пунктам, где есть самые большие очереди, и проводить соответствующую регистрацию на местах.

Обе эти инициативы были широко поддержаны аграриями, говорится в сообщении.