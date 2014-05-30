Агрохолдинг «Кернел» за 9 месяцев получил $76,9 млн чистого убытка

Крупнейший производитель масложировой продукции в Украине агрохолдинг «Кернел» за 9 месяцев 2014 финансового года (ФГ, июль 2013 г. – июнь 2014 г.) получил 76,9 млн долл. чистого убытка против 64,1 млн долл. чистой прибыли за аналогичный период 2013 ФГ, говорится в неаудированном отчете компании.

Согласно документу, выручка холдинга за указанный период сократилась в 1,1 раза – до 1,813 млрд долл. Его валовая прибыль за 9 мес. текущего ФГ уменьшилась на 19,5% - до 263,5 млн долл., а операционная – упала в 8 раз, до 18 млн долл.

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При этом EBITDA (объём прибыли до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам) «Кернела» за указанный период сократилась на 54,7% - до 91,1 млн долл., а маржа EBITDA составила 5% против 9,7% годом ранее.

В третьем квартале 2014 ФГ (декабрь-март) «Кернел» получил 28,8 млн долл. чистого убытка, что в 5,8 раз больше, чем в декабре-марте прошлого фингода. Рост убытков в компании объяснили, в первую очередь, глубокой девальвацией гривни, из-за которой холдинг потерял 44,8 млн долл.

Выручка холдинга за отчетный период выросла на 12,9% - до 675 млн долл., что обусловлено увеличением продаж подсолнечного масла и зерновых. Валовая прибыль компании в третьем квартале выросла на 30,8% - до 138,9 млн долл., а операционная – сократилась в 2,7 раза, до 9,6 млн долл.

EBITDA «Кернела» в январе-марте текущего года уменьшилась на 33,5% - до 30 млн долл., а маржа EBITDA составила 4,4% против 7,5% в третьем квартале 2013 ФГ.

Реализация зерна как за 9 месяцев, так и в третьем квартале, обеспечила «Кернелу» наибольшую выручку по сравнению с другой продукцией компании – 866,1 млн долл. и 308,5 млн долл. соответственно (на 18,1% больше, чем за 9 месяцев 2013 ФГ и на 29% превышает показатель января-марта 203 года).

Выручка холдинга от продажи наливного масла за 9 месяцев 2014 ФГ составила 727,2 млн долл. (на 35,1% меньше), а в январе-марте – 310 млн долл. (на 2,3% больше). Продажи бутилированного подсолнечного масла принесли «Кернелу» в июле-марте 110,6 млн долл. (на 19,7% меньше), в том числе 32,7 млн долл. в третьем квартале (на 19,1% меньше).

Кроме того, реализация сахара обеспечила «Кернелу» выручку в размере 24 млн долл. за 9 месяцев (на 45,3% больше), в частности 9,2 млн долл. в январе-марте текущего года (на 17,9% больше). Выручка холдинга от другой сельскохозяйственной деятельности за 9 месяцев 2014 ФГ составила 269,8 млн долл. (на 65,7% больше), в том числе 34,9 млн долл. в третьем квартале (в 2,9 раза больше).

Выручка «Кернела» от перевалки через принадлежащие холдингу терминалы в июле-марте составила 35 млн долл. (на 10% меньше), в январе-марте – 13,2 млн долл. (на 46,3% больше).

Как сообщал УНИАН, «Кернел» в 2013 финансовом году получил 111,3 млн долл. чистой прибыли, что на 46,2% меньше, чем в предыдущем ФГ. При этом выручка холдинга за указанный период выросла почти на 35% - до 2,796 млрд долл. Показатель EBITDA в годовом выражении сократился на 9,8% - до 287,5 млн долл., а ее маржа сократилась до 10,3% с 15,4% годом ранее.

Справка УНИАН. Холдинг «Кернел», контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским, является крупнейшим в Украине производителем и экспортером подсолнечного масла, а также одним из крупнейших экспортеров зерновых и крупным производителем сельскохозяйственных продуктов. Компания также предоставляет услуги по хранению сельхозпродуктов, экспорту через принадлежащие ей терминалы на Черном море. Земельный банк компании составляет более 400 тыс. га. На украинском рынке масложировая продукция «Кернела» представлена торговыми марками «Щедрый Дар», «Стожар», «Чумак Золота».