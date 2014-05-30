Госстат уточнил уровень роста сельхозпроизводства в Украине
12:09, 30 мая 2014Агро
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Рост производства на сельхозпредприятиях составил 20,8%, в домохозяйствах – 5,5%.
Сельхозпроизводство в Украине выросло на 13,3% / Фото УНИАН
Объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине по окончательным данным в 2013 году выросли на 13,3% по сравнению с 2012 годом, сообщила Государственная служба статистики.
В частности, рост производства в прошлом году на сельхозпредприятиях составил 20,8%, в домохозяйствах – 5,5%.
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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2012 году сократились на 4,5% по сравнению с 2011 годом. Спад производства на сельхозпредприятиях в прошлом году составил 6,5%, в домохозяйствах - 2,4%.
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