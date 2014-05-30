Минагропрод намерен разработать Аграрный кодекс

Министерство аграрной политики и продовольствия намерено разработать Аграрный кодекс Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в пятницу сообщил журналистам глава министерства Игорь Швайка.

«Мы взяли за основу работу над кодифицированным документом, который будет регулировать деятельность аграрного сектора», - сказал Швайка.

По его словам, создать такой кодекс необходимо, так как сегодня агропромышленный комплекс страны регулируется чрезмерно большим количеством нормативных документов.

«На сегодняшний день более 20 тысяч нормативных документов разного уровня регулируют деятельность в отрасли сельского хозяйства. Среди такого количества могут быть - и есть - внутренние противоречия», - сказал он.

При этом министр отметил, что к разработке Аграрного кодекса министерство планирует привлечь отечественные научные школы и иностранных экспертов.

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