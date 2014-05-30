IFC выделит «Мироновскому хлебопродукту» кредит на $250 млн

Международная финансовая корпорация (IFC) предоставит крупнейшему производителю мяса птицы в Украине агрохолдингу «Мироновский хлебопродукт» (МХП) кредит в размере 250 млн долл., сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, заемные средства будут направлены на развитие Винницкого птицекомплекса и рефинансирование евробондов с погашением в 2019 году.

По словам главы регионального представительства IFC в Украине и Беларуси Руфата Алимарданова, кредитное финансирование МХП включает в себя как собственные средства корпорации, так и мобилизированные.

«Пакет финансирования включает кредиты из собственных средств IFC, а также мобилизованные средства. На сегодня это самый большой проект IFC в агробизнесе Украины», - цитирует пресс-служба Алимарданова.

При этом он отметил, что с учетом нового проекта с МХП инвестиции IFC в агропромышленный сектор Украины достигнут более чем 1 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, МХП в 2013 году получил 162 млн долл. чистой прибыли, что на 48% меньше, чем в 2012 году. Выручка холдинга в прошлом году выросла на 6% - до 1,496 млрд долл. Его валовая прибыль уменьшилась на 23% - до 324 млн долл., а операционная - сократилась на 29%, до 272 млн долл. EBITDA МХП по итогам 2013 года составила 391 млн долл. против 468 млн долл. в 2012 году, а маржа EBITDA уменьшилась до 26% с 33% годом ранее.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – крупнейший производитель мяса птицы в Украине. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий. На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 360 тыс. гектаров.

IFC, как член группы Всемирного банка, является крупнейшим глобальным институтом развития, сосредоточивает свою деятельность исключительно в частном секторе. В период с 2004 года IFC инвестировала в Украину 2 миллиарда долларов США со своего счета и мобилизовала 760 миллионов долларов США за счет других инвесторов.

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