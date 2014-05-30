Мировые цены на продовольствие растут из-за ситуации в Украине

Международные цены на продукты питания в январе-апреле выросли на 4%, что обусловлено неблагоприятными погодными условиями в США и гипотетической эскалацией геополитической напряженности в Украине, говорится в отчете Всемирного банка.

Согласно документу, за 4 месяца текущего года цены на пшеницу в среднем выросли на 18%, на кукурузу – на 12%. При этом в Украине рост цен на эти культуры был рекордным – 37% и 73% соответственно, что связано с девальвацией гривни, увеличением спроса на украинское зерно и повышением затрат на производство.

При этом в банке отметили, что пока политическая нестабильность в Украине не повлияла на объемы экспорта зерна из этой страны, однако она может повлиять на внешние поставки будущего урожая.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовала военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о его выходе из Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

В середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Боевики похищают, истязают и убивают людей, захватывают заложников.

Справка УНИАН. Урожай зерновых в 2013 году, по оценкам Госстата, составил почти 63 млн тонн, что на 36,3% больше, чем годом ранее

Минагропрод Украины прогнозирует экспорт зерна из страны в 2013/2014 МГ на уровне 33 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины.

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