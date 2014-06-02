Россельхознадзор хочет полностью запретить экспорт украинских сыров

Россельхознадзор обратился к вице-премьеру РФ Аркадию Дворковичу с просьбой рассмотреть возможность введения в законодательство термина и маркировки "сырный продукт", а также установления заградительных (повышенных по сравнению с натуральным сыром) пошлин на импорт "сырных продуктов". По мнению руководства санитарной службы, до реализации этих предложений необходимо вовсе запретить импорт сыра, не содержащего молочного белка и жира. Главным импортером такой продукции является Украина, пишут "Известия".

Читайте такжеРоссия усилила лабораторный контроль украинской молочной продукции По данным Национального союза производителей молока "Союзмолоко", в 2013 году в Россию было импортировано 35 тыс. тонн "псевдосыра", из них 20 тыс. тонн поступили из Украины. Остальные поставки осуществлялись из Польши, Латвии, Литвы, Дании и Франции. Председатель правления "Союзмолоко" Андрей Даниленко рассказал, что в апреле этого года он обращал внимание главы Россельхознадзора Сергея Данкверта на ежемесячно растущий импорт суррогата сыра из Украины и других стран.

Читайте такжеРоссийская таможня усиленно проверяет украинскую молочную продукцию - участник рынка"Псевдосыр" поступает в Россию от неаттестованных в Россельхознадзоре украинских заводов: Рожищенский филиал ООО "Интер Фуд", ООО "Андрушевский Маслосырзавод", ООО "Молочная компания Дружба". Также продукция поступала от одного из предприятий, на которое Россельхознадзор уже наложил временные ограничения - это Крыжопольский филиал ООО "Интер Фуд".

В пресс-службе Аркадия Дворковича "Известиям" не смогли прокомментировать судьбу обращения от Россельхознадзора.



