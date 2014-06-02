В Минагропроде уверены, что украинский сыр не останется без покупателя
Украинские сыроделы производят продукт высокого качества, поэтому если Российская Федерация введет полный запрет на его поставки, отечественные компании смогут переориентироваться на другого покупателя.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в понедельник заявил министр аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка, комментируя намерение Россельхознадзора запретить ввоз в РФ сырного суррогата, основным поставщиком которого якобы является Украина.
«Если Россельхознадзор считает, что наша продукция не нужна потребителю Российской Федерации – это вопрос политики РФ, а не экономики, не санитарных требований, не потребительских качеств. Наша продукция очень высокого качества и найдет другого покупателя и потребителя, который будет благодарен за такую качественную и относительно недорогую продукцию», - сказал Швайка.
Он подчеркнул, что качество украинского сыра отвечает мировым стандартам и любые заявления о его тотальной фальсификации являются «неадекватными».
Кроме того, Швайка отметил, что на сегодняшний день Минагропрод работает над поиском новых рынков сбыта украинской продукции, в частности, сыров, которые «подвержены необоснованным нападкам со стороны РФ».
Ранее российское издание «Известия» сообщило, что Россельхознадзор обратился к вице-премьер министру РФ Аркадию Дворковичу с просьбой рассмотреть возможность введения в законодательство термина и маркировки «сырный продукт», а также установления заградительных пошлин на импорт «сырных продуктов». До того, как эти меры будут применены, ведомство предлагает вовсе запретить импорт сыра, не содержащего молочный белок и жир. Главным импортером такой продукции в РФ, по данным издания, является Украина.
Как сообщал УНИАН, в апреле Роспотребнадзор запретил ввоз на территорию РФ молочной продукции украинских предприятий «Рось» филиал «Ахтырский сыркомбинат», «Пирятинский сыркомбинат», «Гадячсыр», «Золотоношский маслодельный комбинат» и «Техмолпром» в связи с несоответствием Техническому регламенту на молоко и молочную продукцию. Вслед за Россией аналогичное решение принял Казахстан.
Вслед за этим, 13 мая Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставку продукции Пирятинского сырзавода в РФ.