В Минагропроде уверены, что украинский сыр не останется без покупателя

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в понедельник заявил министр аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка, комментируя намерение Россельхознадзора запретить ввоз в РФ сырного суррогата, основным поставщиком которого якобы является Украина.

«Если Россельхознадзор считает, что наша продукция не нужна потребителю Российской Федерации – это вопрос политики РФ, а не экономики, не санитарных требований, не потребительских качеств. Наша продукция очень высокого качества и найдет другого покупателя и потребителя, который будет благодарен за такую качественную и относительно недорогую продукцию», - сказал Швайка.

Он подчеркнул, что качество украинского сыра отвечает мировым стандартам и любые заявления о его тотальной фальсификации являются «неадекватными».

Кроме того, Швайка отметил, что на сегодняшний день Минагропрод работает над поиском новых рынков сбыта украинской продукции, в частности, сыров, которые «подвержены необоснованным нападкам со стороны РФ».

Ранее российское издание «Известия» сообщило, что Россельхознадзор обратился к вице-премьер министру РФ Аркадию Дворковичу с просьбой рассмотреть возможность введения в законодательство термина и маркировки «сырный продукт», а также установления заградительных пошлин на импорт «сырных продуктов». До того, как эти меры будут применены, ведомство предлагает вовсе запретить импорт сыра, не содержащего молочный белок и жир. Главным импортером такой продукции в РФ, по данным издания, является Украина.

Как сообщал УНИАН, в апреле Роспотребнадзор запретил ввоз на территорию РФ молочной продукции украинских предприятий «Рось» филиал «Ахтырский сыркомбинат», «Пирятинский сыркомбинат», «Гадячсыр», «Золотоношский маслодельный комбинат» и «Техмолпром» в связи с несоответствием Техническому регламенту на молоко и молочную продукцию. Вслед за Россией аналогичное решение принял Казахстан.

Вслед за этим, 13 мая Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставку продукции Пирятинского сырзавода в РФ.