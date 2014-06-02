Переход на российский сахар обойдется Крыму в 160 млн гривень – эксперты

В случае полного отказа от сахара украинского производства и перехода на сахар из Российской Федерации Крым потеряет более 160 млн грн в годовом измерении в виду более высоких цена на этот товар на розничном рынке РФ, подсчитали в агентстве AgriSurvey.

«Если в Крыму будет принято решение заменить украинский сахар российским, то это в первую очередь ударит по потребителям. Ведь вследствие высокой цены сахара, которая сформировалась на розничном рынке России, они могут потерять более 160 млн грн в годовом измерении», - сказано в сообщении пресс-службы «Украинского клуба аграрного бизнеса», в который входит AgriSurvey.

При этом в агентстве отметили, что объем общего потребления сахара на полуострове составляет 85 тыс. тонн в год, однако у региона нет собственных мощностей по производству сахара, поэтому он был полностью зависимым от Украины в этом вопросе.

Как сообщал УНИАН, в феврале Россия ввела войска на территорию украинского Крыма и в марте, после проведения на полуострове нелегитимного референдума, аннексировала его. С тех пор Россельхознадзор не единожды возвращал в Украину партии продовольствия, следовавшие в Крым.

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