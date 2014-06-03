В аннексированном Крыму могут закрыть супермаркеты «Сильпо»

В анексованому Крыму могут закрыться супермаркеты «Сильпо». Об этом говорится в обращении к покупателям, плакаты с которым появились в местных магазинах, сообщает Радио Свобода.

Как видно из текста обращения, его автором является Владимир Костельман, исполнительный директор «Сильпо».

Из текста следует, что руководство сети супермаркетов сталкивается с большими трудностями во время доставки товара с материковой части Украины.

«Расходы на доставку товаров выросли не только из-за увеличения цен на топливо, но и потому, что время простоя грузовиков на границе достигает 15-ти часов. Из-за этого водители иногда вынуждены разворачиваться и ехать обратно, оставив товары в ближайших магазинах на материке», - говорится в обращении.

Также, по словам руководства сети супермаркетов, большой проблемой остается доставка выручки на материковую часть Украины.

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В тексте обращения к покупателям особо подчеркивается, что в случившемся нет вины предприятия, в том числе - в невозможности проводить всевозможные акции, к которым привыкли покупатели сети супермаркетов, и возможности обменять на товары накопленные баллы.

«На сегодня сложилась такая ситуация: программа «Власний рахунок» не может работать на территории Крыма. У нас просто нет возможности доставить конверты с баллами. Завозить товары с материка с каждым днем становится все сложнее, а много товаров - вообще невозможно. Пока что мы работаем как украинское юридическое лицо. А при переходе на крымское юридическое лицо мы не видим законной возможности, как товар вообще может пересекать границы. Но при этом работать как украинскому юридическому лицу нам в Крыму никто не даст, это тоже понятно», - говорится в обращении к покупателям.

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По мнению руководства сети супермаркетов, не исключено, что в будущем встанет вопрос о закрытии супермаркетов в Крыму.