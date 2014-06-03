Украина имеет право ограничить импорт российских товаров - эксперт

Украина может ограничить импорт российских товаров согласно действующим договорам о свободной торговле с Россией, не прибегая к инструментам Всемирной торговой организации.

Об этом в комментарии УНИАН заявил президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC) Владимир Щелкунов.

«У нас с Российской Федерацией существует договоренность о свободной торговле от 1993 года и многосторонняя договоренность от 2012 года», - сказал Щелкунов.

«Если РФ в самостоятельном порядке вводит такие ограничения для иностранных экспортеров, то у украинской стороны есть все основания вводить ограничения на российский импорт в валютном эквиваленте», - добавил он.

По словам эксперта, эти договоры были ратифицированы и являются частью договоренностей о сотрудничестве.

В то же время, Щелкунов отметил, что процедура решения подобных торговых споров через механизмы ВТО достаточно длительная.

Через ВТО необходимо провести консультации о правильности процедуры запрета на импорт российских товаров, для чего необходимо сначала пройти комиссию по торговле, а если решение не будет принято, то вопрос выносится на рассмотрение комитета по урегулированию споров, уточнил он.

Кроме того, Щелкунов подчеркнул, что любые ограничения в торговле должны быть соответствующим образом обоснованы и иметь под собой правовые основания.

«При введении любых ограничений должна проводиться соответствующая информационная поддержка с обеих сторон, где определялся бы перечень товаров, импорт которых запрещается, и реальная причина запрета», - сказал Щелкунов.

Как сообщал УНИАН, в апреле Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) выразила обеспокоенность результатами лабораторных проверок товаров ряда украинских производителей молочной и мясной продукции и предупредила о возможности введения ограничений на экспорт их продукции в РФ. Позже временные ограничения были введены на поставку в Российскую Федерацию мясной продукции производства компании «Элитекс» (Донецкая обл.). Такие же ограничения коснулись сыров и кондитерских изделий.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк ранее отмечал, что фактическое свертывание двустороннего экономического сотрудничества с Российской Федерацией является серьезным вызовом для украинской экономики. При этом Украина готова торговать с Россией на равных, но испытывает жесткое давление со стороны российских властей, ограничивающих украинский экспорт в Россию. По словам Яценюка, украинские товары должны легко пересекать границу и торговаться в России, но нам не дают возможности это делать.

Кроме того, глава правительства заявлял, что Украина будет защищать свое право на свободную торговлю с Россией, в том числе через Всемирную торговую организацию.

Министр экономического развития и торговли Павел Шеремета также заявлял о том, что Украина рассматривает возможность подачи жалобы в ВТО по поводу ограничения поставок украинских товаров в Российскую Федерацию.

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