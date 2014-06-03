Еврокомиссары проверят готовность украинских аграриев поставлять свинину в ЕС

В июле текущего года европейские специалисты приедут в Украину инспектировать отечественные свинокомплексы на предмет возможности экспорта их продукции в страны Евросоюза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе VI Международного конгресса «Прибыльное свиноводство» сообщил журналистам заместитель министра аграрной политики и продовольствия Андрей Дыкун.

«В июле в Украину приезжают еврокомиссары, которые будут инспектировать наши (свиноводческие - УНИАН) предприятия», - сказал замминистра.

По словам Дыкуна, в ближайшее время Минагропрод намерен провести совещание с производителями свинины и профильными ассоциациями, на котором планируется определить, готовы ли компании к проведению такой инспекции. При этом замминистра затруднился ответить, как долго может длиться проверка, отметив, что это будет зависеть от того, сколько предприятий будет отобрано для неё и сколько европейских инспекторов приедет в Украину.

Вместе с тем, по словам присутствующего на конгрессе первого заместителя генерального директора сельхозпредприятия «Галичина-Запад» Андрея Таламы, возможность экспортировать свинину в ЕС интересна для украинских производителей, однако начать поставки в ближайшее время вряд ли удастся.

«Если мы и другие предприятия отрасли докажем европейским инспекторам, что наши условия производства отвечают европейским условиям, то мы будем выходить на этот рынок. Но это вопрос не сегодняшнего дня и даже не двух ближайших лет, а возможно, 4-5 лет», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, с 23 апреля Европейский Союз в одностороннем порядке открыл свои рынки для украинских товаров в рамках автономного преференциального торгового режима между Украиной и ЕС. Преференциальный режим торговли предусматривает снижение ставок таможенных пошлин для поставок украинских товаров, а также установку квот на такие поставки, что позволит отечественным экспортерам увеличить поставки на рынки ЕС.

Согласно соглашению о зоне свободной торговли, квоты на беспошлинную поставку свинины из Украины в ЕС составляет 40 тыс. тонн в год, однако ни одно украинское предприятие не сертифицировано для экспорта этой продукции на европейский рынок.