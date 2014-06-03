России не понравились молоко и сыр еще двух украинских заводов

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) ввело режим усиленного лабораторного контроля над молочной продукцией производства Роменского молочного комбината (Сумская обл., входит в состав группы «Милкиленд») и Баштанского сырзавода (Николаевская обл., группа «Молочный альянс»).

Согласно сообщению ведомства, причиной ужесточения контроля для Роменского молочного комбината стало выявление в сухом молоке его производства кадмия, бактерий группы кишечной палочки и сальмонеллы, а также превышения допустимого количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

В сырах Баштанского сырзавода Россельхознадзор обнаружил свинец, что и стало причиной введения режима усиленного лабораторного контроля.

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Как сообщал УНИАН, в апреле Роспотребнадзор запретил ввоз на территорию РФ молочной продукции украинских предприятий «Рось» филиал «Ахтырский сыркомбинат», «Пирятинский сыркомбинат», «Гадячсыр», «Золотоношский маслодельный комбинат» и «Техмолпром» в связи с несоответствием техническому регламенту на молоко и молочную продукцию. Вслед за Россией аналогичное решение принял Казахстан.

Вслед за этим, 13 мая Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставку продукции Пирятинского сырзавода в РФ.

Таким образом, с учетом предыдущих ограничений, введенных Россельхознадзором и Роспотребнадзором по отношению к украинским производителям молочной продукции, беспрепятственно экспортировать «молочку» в Российскую Федерацию могут 6 из 27 сертифицированных предприятий.