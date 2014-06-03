Парламент отменил обязательный техосмотр сельхозтехники

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 247 народных депутатов из 328, зарегистрированных в сессионном зале.

Из Закона "О системе инженерно-технического обеспечения агропромышленного комплекса Украины" исключается пункт 6, согласно которому среди основных задач центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере надзора (контроля) в агропромышленном комплексе, в системе инженерно-технического обеспечения агропромышленного комплекса, в частности, проведение в соответствии с законодательством государственных технических осмотров машин, зарегистрированных в установленном порядке, и осуществление контроля над соблюдением требований законодательства аккредитованными субъектами ведения хозяйства, которые проводят проверку технического состояния и идентификацию машин.

Порядок осуществления такого контроля утверждается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной аграрной политики.

Статья 35 Закона "О дорожном движении" дополняется положением о том, что обязательному техническому контролю не подлежат, в частности, технические средства для агропромышленного комплекса, определенные Законом "О системе инженерно-технического обеспечения агропромышленного комплекса Украины".

Кроме того, из закона исключается ряд положений, в частности о том, что обязательный технический контроль тракторов, самоходных шасси, самоходных сельскохозяйственных, дорожно-строительных и мелиоративных машин, сельскохозяйственной техники, других механизмов осуществляется в порядке, определенном Кабинетом министров.

Исключается также положение о том, что центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере надзора (контроля) в агропромышленном комплексе, создает и ведет реестр субъектов ведения хозяйства, которые осуществляют обязательный технический контроль тракторов, самоходных шасси, самоходных сельскохозяйственных, дорожно-строительных и мелиоративных машин, сельскохозяйственной техники, других механизмов, а также осуществляет государственный контроль над соблюдением такими субъектами требований законодательства в этой сфере.

Также исключается положение о том, что на каждый трактор, самоходное шасси, самоходную сельскохозяйственную, дорожно-строительную и мелиоративную машину, единицу сельскохозяйственной техники, другой механизм, который прошел обязательный технический контроль и согласно протоколу проверки технического состояния признан технически исправным, уполномоченный субъект ведения хозяйства выдает протокол проверки технического состояния транспортного средства.