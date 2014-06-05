В Крыму простаивают зерновые терминалы

Зерновые терминалы Крыма не ведут перевалку зерна. Об этом сообщил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский на 15-м Международном зерновом раунде, пишет ИТАР-ТАСС.

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"Сейчас украинское зерно на терминалы не поступает. А российское надо тащить вагонами транзитом через Украину, либо строить мост", - пояснил Злочевский".

По его словам, после аннексии Крыма Россия отказалась от проекта по развитию порта Тамань, но пока не может использовать портовые мощности Крыма для торговли зерном.

При этом, чтобы снизить чрезмерно высокую стоимость перевалки зерна в России, необходимо увеличить как минимум в 1,5 раза объем инфраструктурных возможностей портов, полагает Злочевский. Сейчас российские порты способны перевалить свыше 30 млн тонн зерна в год, напомнил он, однако по цене, в 1,5-2 раза превышающей ставки портов в других странах-экспортерах зерна. "Конкуренция за зерно в портах причесала бы ставки по перевалке и привела их к разумному уровню", - подчеркнул отраслевой эксперт. Снижение ставки перевалки могло бы повысить маржинальность производителей зерна, заключил Злочевский.

Как сообщал УНИАН, из-за возможного срыва посевной кампании в АР Крым, обусловленного военной интервенцией Российской Федерации, Украина в 2014 году может недополучить 1,5 млн тонн урожая зерновых.