Украинских коров будут регистрировать по стандартам ЕС

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде с целью реализации стратегических задач в сфере охраны здоровья населения гармонизировать отечественное законодательство в сфере идентификации и регистрации сельскохозяйственных животных со стандартами Европейского Союза.

Соответствующий законопроект №4987 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно идентификации и регистрации животных» зарегистрирован правительством 2 июня.

Законопроект, в частности, предполагает введение штрафов за нарушение законодательства, регулирующего идентификацию и регистрацию животных (непредоставление для регистрации данных об идентифицированных животных, перемещение скота без идентификационных документов, непредоставление данных о хозяйствах, занимающихся убоем скота и т.д.) в размере от 3 до 5 необлагаемых минимумов доходов граждан, а для должностных лиц – от 5 до 10 необлагаемых минимумов.

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Кроме того, Кабмин предлагает присваивать животным не только индивидуальный, но и групповой идентификационный номер, который будет выдаваться в рамках одного хозяйства и является уникальным для хозяйств в пределах страны. При этом допускать к убою и перемещению предлагается только идентифицированных животных.

Законопроектом также предусматривается организация сети работников ветеринарной медицины, которые будут обеспечивать процесс идентификации и регистрации животных.

Помимо этого, правительство предлагает бесплатно выдавать выписку из Единого государственного реестра животных, а также вывести из-под государственного ценового регулирования стоимость услуг по идентификации и регистрации сельскохозяйственных животных.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что, кроме гармонизации с законодательством ЕС, его принятие позволит обеспечить более эффективный способ выявления, локализации и контроля над болезнями животных и создать систему постоянного контроля над состоянием здоровья животных и ветеринарно-санитарным состоянием хозяйств.

Как сообщал УНИАН, ранее Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба обращалась к Верховной Раде с просьбой как можно скорее принять ряд законопроектов, без вступления в силу которых экспорт животноводческой продукции в Евросоюз будет невозможен. Среди них назывался и законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно идентификации и регистрации животных».