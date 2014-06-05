Внесение сведений в земельный кадастр стало бесплатным

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном земельном кадастре» относительно отмены платы за внесение сведений в Государственный земельный кадастр и изменения к ним».

Как передает корреспондент УНИАН, закон поддержали 256 из 311 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

В соответствии с законом, внесение сведений в Государственный земельный кадастр, внесение изменений в них осуществляются безвозмездно.

За предоставление сведений из Государственного земельного кадастра взимается плата, кроме случаев, установленных законом.

Предоставление сведений из Государственного земельного кадастра по обращению Верховной Рады Автономной Республики Крым, Совета министров Автономной Республики Крым, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления осуществляется безвозмездно.

Перечень, размеры, порядок взимания платы устанавливаются Кабинетом министров Украины.

