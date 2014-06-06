Россия ограничила ввоз украинского картофеля

Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

Причиной якобы является распространение в Украине вредителя - золотистой картофельной нематоды.

Читайте такжеРоссия усилила контроль за молоком четырех украинских предприятий"С16 июня 2014 года вводятся временные ограничения на ввоз картофеля продовольственного (код ТН ВЭД ТС 070190) из Украины в Российскую Федерацию" "в связи с неоднократными случаями выявления карантинного для Российской Федерации объекта золотистой картофельной нематоды Globodera rostochiensis (Woll) Behrens", - заявили в ведомстве.

Картофель продовольственный, отгруженный до 16 июня 2014 года, подлежит к ввозу на территорию Российской Федерации по результатам карантинного фитосанитарного контроля, сообщает РСН.